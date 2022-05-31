В мурмашинском приюте, где собаки заболели коронавирусом, еще лечатся 20 животных

Сейчас волонтеров уже пускают к четвероногим друзьям. Фото: Комитет по ветеринарии Мурманской области

В конце апреля стало известно, что в мурмашинском приюте выявили вспышку парвовируса и коронавируса среди собак. Приют временно закрыли для посещения.

Прошел месяц, и ситуация изменилась к лучшему. Сейчас на лечение остается 20 животных, что в два раза меньше, чем изначально. Пациентов содержат в отдельных вольерах.

- Проводится ежедневное выявление и изоляция больных и подозрительных по заболеванию животных, ежедневное проведение дезинфекции вольеров, инвентаря и оборудования, используемых в процессе содержания животных неблагополучной группы, а также дезинфекция спецодежды и спецобуви работников, занятых уходом за животными, пассивная иммунизация животных наиболее уязвимой возрастной группы (щенки до 5 месяцев), лечение больных животных, - сообщили в веткомитете Мурманской области.

Сейчас волонтеров уже пускают к четвероногим друзьям.

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