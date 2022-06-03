У жительницы Оленегорска на балконе поселились птенцы голубей

Птички поселились на балконе. Фото: скрин видео vk.com/public128077234

Жительницу Оленегорска ждал необычный сюрприз, когда она вернулась домой из отпуска. Зайдя на балкон, женщина обнаружила маленьких пернатых голубят. Малышей сняли на видео.

- А вы видели когда-нибудь птенцов голубей? Птицы свили гнездо и вывели там потомство, - отметили в паблике "ВидеоОленегорск".

Напомним: в Мурманской области при сортировке мусора нашли красноухую черепаху. Животному ищут любящего хозяина.

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