В Мурманской области при сортировке мусора нашли красноухую черепаху

Черепашку отмыли, накормили. Фото: vk.com/crimeriver

В экотехнопарке в Междуречье при сортировке мусора на конвейере нашли живое существо. А именно - красноухую черепаху. К счастью, во время транспортировки отходов и их перевалки животное не пострадало, его помыли, обследовали и накормили.

Сейчас черепаха временно живет дома у Натальи Раевской, которая часто спасает мурманских зверушек.

- Сами черепашки недорогие, но их содержание требует некоторых вложений: подходящий террариум, фильтр, терморегулятор, греющие и ультрафиолетовые лампы. Сухой корм и шарики для питания не подходят, нужны морепродукты и витамины. Всего несколько условий, и будет у вас замечательный спокойный питомец без шерсти и шума. И даже кормить не каждый день надо – идеально же!, – поделилась девушка

Сейчас питомцу ищут добрых и любящих хозяев. Тех, кто готов приютить черепаху, могут написать Наталье Раевской.

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