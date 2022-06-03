Собаку-узницу подвала в центре Мурманска спасли из заточения

В ближайшее время Ифу простерилизуют, чипируют и вакцинируют. И для нее начнут искать дом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около года Ифа жила в подвале дома №13 на улице Тарана в Мурманске. Собака попала туда щенком, подросла и не смогла выбраться через отверстие в стене. А потом так отвыкла от улицы, что когда ее пытались спасти, забивалась в дальний угол.

Волонтеры сломали голову, как вытащить Ифу, ведь жизнь в подвале - это мучение, грозящее гибелью для животного. Ее не раз пытались вытащить, но только недавняя попытка оказалась успешной.

- Своими руками мы ее так и не поймали, она под теплотрассу забивалась, просили наш ЦСЖ. Ребята-молодцы, достали. Девочка, не совсем дикая, просто осторожная, - рассказала "КП"-Мурманск" волонтер Анна.

В ближайшее время Ифу простерилизуют, чипируют и вакцинируют. И для нее начнут искать дом. Если вы можете помочь - свяжитесь с редакцией "КП" по телефону +7 (991) 671-16-33.

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