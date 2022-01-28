Узница подвала: в Мурманске собака год не была на улице и ест через дырку в стене

Если вы можете помочь Ифе (кормом, деньгами на лечение, передержкой), обратитесь в редакцию «КП»-Мурманск» по телефону 8991-671-16-33, и мы расскажем, как это можно сделать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- О, смотри, закладку ищут!

- Ха-ха, давай поможем!

Мимо нас каждую минуту проходят люди, и каждый второй останавливается посмотреть, что мы делаем. Вот и подростки громко шутят на всю улицу. А нам шум не нужен - он может испугать ее…

У меня в руках банка с кормом для собак, выкладываю ее содержимое на снег перед небольшим воздухоотводом в стене дома. Отхожу на несколько шагов и жду. Минута, две, три... Тишина. Начинаю волноваться. Но вот через пять минут из дырки робкий лай, еще несколько минут, и осторожно высовывается мордочка собаки. Сначала нос, потом уже видно глаза. Голод пересиливает страх, и вот появляется голова целиком.

Эта собака уже почти год живет в подвале дома № 13 на улице Тарана в Мурманске. Пятиэтажка стоит рядом с Рябиновой аллеей, место многолюдное. Но то, что в доме находится в плену собака, узнали далеко не сразу. Клички у барбоса нет, назовем ее Ифой, в честь фильма «Узник замка Иф».

Когда в группе в «ВКонтакте» «Добрые руки" - поддержка бездомных животных» появилась информация об Ифе, многие подумали, что собака замурована в подвале. «Да что это за управляющая компания, живодеры!!!» - ругались северяне. Но на деле ситуация сложнее.

- О собаке, оказывается, известно с середины августа. Она, видимо, попала туда щенком, выросла и сейчас сама покинуть подвал не может. Людей она боится, улицу не знает, выпустить ее пытались, открывали дверь - в том же доме у нас слесаря от ЖЭУ, она не выходит, - рассказала «КП»-Мурманск» волонтер Анна.

Она живет в соседнем доме, но даже не знала об Ифе. В отличие от других жильцов. Они предлагали скинуться и стерилизовать собаку, даже находили человека, который поможет ее вытащить. Но узница подвала очень боится людей, она не знает, что такое машины, и рискует попасть под колеса, а еще ее могут загрызть другие собаки. Стоило мне высыпать одну из банок корма и отойти, как возникли еще две дворняжки, которые всем своим видом дали понять, что они сильнее Ифы и оставлять ей еду не намерены.

- Ее многие жалеют и подкармливают - кто сосиски принесет, кто кашу. Сейчас снег есть, а так и воду приходится приносить, иначе она от жажды умрет. И другие собаки поняли, что тут столовая, прибегают и отбирают еду. А эта что сделает? Она молоденькая, пугливая, не знает, как себя вести ни с людьми, ни с животными. Морду засунет обратно и ждет. Если успела кусок взять – хорошо, - рассказывает жительница соседнего дома, пока я высыпаю вторую банку корма. – Откуда взялась? Бог ее знает. Наверное, щенком туда залезла погреться или спрятаться, да так и осталась.

Ифе месяцев восемь или девять, точно не определить. Ее даже не могут толком осмотреть: собака, как только в подвал пытаются зайти люди, забивается в дальний угол или под трубы, поджимает хвост. Но волонтеры уверены, что проблем у нее со здоровьем хватает – легко ли жить в темноте и тесноте...

- Конечно, можно ее выпустить прямо сейчас, простерилизовать - и на улицу. Но это для нее верная смерть. С такими случаями мы сталкивались уже не раз. Сначала надо пролечить, но с «дичками» это тяжело – они просто не даются. Мы говорили об этом с ветеринарами. Как говорят, еще щенком была болезная. Когда у нас тут щенков ловили, чтобы пристроить, ее видели, - говорит Анна. – Самый хороший вариант – найти передержку. Человек должен быть очень терпеливым, потому что собака не знает, что такое поводок и ошейник, как ходить в туалет на улице, может даже от страха укусить.

Поэтому лучше всего Ифе сейчас жить в вольере при частном доме, у того, кто знает, как общаться с собаками. Сразу в семью ее не отдадут: даже когда-то жившие в доме собаки после улицы долго вспоминают, как это – быть рядом с человеком.

Пока передержка не нашлась, Ифу заберут в Центр содержания животных, волонтеры договорились с его сотрудниками и ветеринарами о спасательной операции, возможно, понадобится даже помощь МЧС.

Если вы можете помочь Ифе (кормом, деньгами на лечение, передержкой), обратитесь в редакцию «КП»-Мурманск» по телефону 8-991-671-16-33, и мы расскажем, как это сделать.

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