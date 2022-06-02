Прокуратура завершила проверку по факту пожара в ДК Моряков в Мурманске

Виновных привлекли в ответственности. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Прокуратура Мурманской области окончила проверку по факту возгорания в Доме культуры Моряков в Мурманске. Напомним: серьезный пожар случился в январе, здание горело на площади 50 квадратных метров.

Только в апреле на объекте культурного наследия возобновили капремонт.

- Из-за ненадлежащего обеспечения сохранности вверенного имущества в адрес и.о. директора ДК Моряков внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - рассказали "КП"-Мурманск" в пресс-службе прокуратуры.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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