Прокуратура проводит проверку по факту пожара в ДК "Моряков" в Мурманске

Будут установлены все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Прокуратура Мурманской области организовала проверку по факту возгорания в Доме культуры “Моряков” в Мурманске. Напомним: языки пламени объяли объект культурного наследия вечером 16 января. Пожар произошел на площади 50 квадратных метров.

- Прокуратура Октябрьского административного округа Мурманска проводит проверку по факту возгорания, произошедшего на кровле находящегося на реконструкции здания ДК “Моряков”. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности при выполнении работ по реконструкции объекта, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В случае наличия оснований в ведомстве примут меры реагирования.

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