В аэропорту "Мурманск" прокомментировали задержку рейса до Москвы

Нарушителю грозит штраф. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 июня из аэропорта "Мурманск" вовремя не вылетел рейс SU1323, направлявшийся в Москву. Самолет срочно вернули со взлетной полосы из-за дебошира. Ситуация прокомментировали в воздушной гавани Заполярья.

- Во время предварительного руления командир воздушного судна принял решение снять пассажира, который был состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Мурманск".

Задержка составила 21 минуту. Изначально самолет должен был вылететь в 7.00.

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