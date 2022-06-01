В аэропорту "Мурманск" прокомментировали задержку рейса до Москвы

Нарушителю грозит штраф.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
1 июня из аэропорта "Мурманск" вовремя не вылетел рейс SU1323, направлявшийся в Москву. Самолет срочно вернули со взлетной полосы из-за дебошира. Ситуация прокомментировали в воздушной гавани Заполярья.
- Во время предварительного руления командир воздушного судна принял решение снять пассажира, который был состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Мурманск".
Задержка составила 21 минуту. Изначально самолет должен был вылететь в 7.00.
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