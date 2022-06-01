Самолет Мурманск - Москва срочно вернули со взлетной полосы

За нарушение расписания дебоширу грозит крупный штраф.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Пассажирам самолета Мурманск - Москва компании "Аэрофлот" не удалось вовремя вылететь 1 июня.
- Борт с вылетом в 7.00 вернули со взлетной полосы из-за пьяного пассажира. Вызывали наряд полиции, дебошира сняли с рейса, - сообщает паблик "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
За нарушение расписания дебоширу грозит крупный штраф.
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