Ближайший авиарейс из Мурманска в Краснодар могут отменить

Ближайший авиарейс из Мурманска в Краснодар, который запланирован на 3 марта, могут отменить. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ближайший авиарейс из Мурманска в Краснодар, который запланирован на 3 марта, могут отменить. На сайте Росавиации опубликована информация о продлении закрытия полетов в аэропорты юга России.

- В связи с указанными новостями мы ожидаем отмену рейса авиакомпанией. На данный момент информация по данному рейсу не поступала. Просим уточнять сведения непосредственно у перевозчика, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Мурманск".

Напомним: в турфирме Мурманска рассказали о том, что происходит с путевками после начала спецоперации в Донбассе. Жители областного центра ждут конкретики по политической ситуации.

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