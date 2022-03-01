Ближайший авиарейс из Мурманска в Краснодар могут отменить

Ближайший авиарейс из Мурманска в Краснодар, который запланирован на 3 марта, могут отменить.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ближайший авиарейс из Мурманска в Краснодар, который запланирован на 3 марта, могут отменить. На сайте Росавиации опубликована информация о продлении закрытия полетов в аэропорты юга России.
- В связи с указанными новостями мы ожидаем отмену рейса авиакомпанией. На данный момент информация по данному рейсу не поступала. Просим уточнять сведения непосредственно у перевозчика, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Мурманск".
Напомним: в турфирме Мурманска рассказали о том, что происходит с путевками после начала спецоперации в Донбассе. Жители областного центра ждут конкретики по политической ситуации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске пришло первое судно с мойвой спустя три года. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru