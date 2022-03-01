В турфирме Мурманска рассказали о том, что происходит с путевками после начала спецоперации в Донбассе

Ближайшие вылеты пока что не отменяются. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Улететь на отдых в другие страны в связи с ситуацией вокруг Украины стало непросто. В одном из туристических агентств Мурманска рассказали о том, что происходит с путевками, которые купили северяне.

Так, в компании отметили, что ближайшие вылеты, в том числе в начале марта, пока что не отменяются.

- 26 и 27 февраля люди вылетели без опозданий в Турцию. Путевки в Турцию, Египет и по России, оформленные по раннему бронированию, северяне не отменяют. Ажиотажа нет, никто не бежит сдавать билеты и возвращать деньги, - рассказала туроператор "КП"-Мурманск".

Отмечается, что запросы на поиск туров приходят в штатном режиме. Но люди встали в ожидательную позицию – ждут какой-то конкретики по политической ситуации.

- Мы сейчас ведем работу по тому, куда можно отправить людей. А по Европе путевки никто не оформляет уже два года из-за коронавируса, - сказали в турфирме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пришло первое судно с мойвой спустя три года. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru