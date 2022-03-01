Прогноз погоды в Мурманске и области на 2 марта 2022 года: до +3 градусов, местами снег

3 марта ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сохраняется теплая погода. В ближайшие дни ее будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря на запад Баренцева моря.

- 2 марта ожидается местами снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1 -6, днем от -2 до +3 градусов. Гололедица, местами сильная, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

3 марта ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Напомним: в Мурманске за февраль выпало 188% от месячной нормы осадков. Улицы очищают от снега в усиленном режиме.

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