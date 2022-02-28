В Мурманске за февраль выпало 188% месячной нормы осадков

За последнюю неделю прилетели 13,4 миллиметра осадков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области февраль выдался крайне богатым на осадки. Так, в Мурманске за уходящий месяц выпало 45 миллиметров снега, что составляет 188% месячной нормы. За последнюю неделю прилетели 13,4 миллиметра осадков.

- Работа идет в усиленном режиме, для выполнения уборки улично-дорожной сети задействованы 231 единица техники и 197 уборщиков территории. За прошедшую неделю вывезено 68 тысяч кубометров снега, израсходовано 3 тысячи кубометров песко-соляной смеси, - доложила на оперативном совещании врио главы администрации Мурманска Валентина Доцник.

Напомним: в Мурманске из-за сильного ветра разрушился фасад магазина. А на припаркованный автомобиль упал дорожный знак.

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