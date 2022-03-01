На портале "Наш Север" появились адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

В гуманитарной акции активно приняли участие предприятия и предприниматели Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Силами северян уже собрано более тонны груза.

Сейчас в регионе открыты более 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. Их количество и время работы постоянно увеличивается. Для удобства поиска ближайшего пункта приема специалисты Центра управления регионом Мурманской области нанесли их на интерактивную карту портала «Наш Север».

- Найти ближайший пункт сбора гуманитарной помощи стало проще. Для этого необходимо перейти на портал «Наш Север», зайти в раздел «Карты» и выбрать нужный фильтр из списка. Сервис позволяет определить местоположение пользователя на карте и подобрать ближайшую точку приема помощи для жителей республик, — пояснил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В гуманитарной акции активно приняли участие предприятия и предприниматели Мурманской области. Они помогают в организации и подготовке гуманитарного груза к отправке в Ростовскую область.

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