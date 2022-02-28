В Мурманской области могут разместить 440 беженцев из ДНР и ЛНР

Региональные власти готовы организовать для беженцев питание, предоставить соцподдержку, для детей организовать обучение. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании рассказал о том, что в регионе готовы 16 пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

- Мы можем разместить 440 человек. Если понадобится, то готовы принять еще 300 человек и организовать питание, предоставить соцподдержку, для детей организовать обучение. Будем стараться трудоустроить тех людей, которые к нам приехали, - отметил глава региона.

Он также поблагодарил всех неравнодушных северян, кто оказывает гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Сейчас в области работает 32 пункта сбора, более тонны груза собрано.

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