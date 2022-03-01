В 2022 году в Мурманске отремонтируют три участка дорог к медучреждениям

Дороги отремонтируют в рамках нацпроекта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Мурманске отремонтируют несколько участков дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на дороге по улице Кильдинской планируется начать ремонтные работы с 1 июня. Улица ведет к Мурманскому областному наркологическому диспансеру.

Дорогу к родильному дому №3 тоже обновят этим летом. На улице Достоевского отремонтируют участок протяженностью более 500 метров. Около километра дороги на улице Ломоносова получит новое асфальтовое покрытие. По этой улице мурманчанки добираются в Женскую консультацию №1.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны.

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