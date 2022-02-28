В Мурманске из-за сильного ветра разрушился фасад магазина

Ветер продолжает бушевать. Фото: vk.com/murmanskgroup

Сильный ветер, который бушевал ночью в Мурманске и продолжает бушевать утром, оставляет после себя печальные последствия. Так, на проспекте Кирова разрушился фасад магазина. Его кусок упал на припаркованный автомобиль.

Также не повезло автомобилю, который стоял на улице Карла Маркса - на него свалился дорожный знак. Фотографию опубликовали в соцсетях.

Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ветер в порывах достигает 27 метров в секунду. Непогода должна улечься ближе к вечеру 28 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пришло первое судно с мойвой спустя три года. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru