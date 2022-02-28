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Общество28 февраля 2022 7:34

В Мурманске из-за сильного ветра разрушился фасад магазина

А на припаркованный автомобиль упал дорожный знак
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Ветер продолжает бушевать. Фото: vk.com/murmanskgroup

Ветер продолжает бушевать. Фото: vk.com/murmanskgroup

Сильный ветер, который бушевал ночью в Мурманске и продолжает бушевать утром, оставляет после себя печальные последствия. Так, на проспекте Кирова разрушился фасад магазина. Его кусок упал на припаркованный автомобиль.

Также не повезло автомобилю, который стоял на улице Карла Маркса - на него свалился дорожный знак. Фотографию опубликовали в соцсетях.

Фото: vk.com/murmansk_dtp

Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ветер в порывах достигает 27 метров в секунду. Непогода должна улечься ближе к вечеру 28 февраля.

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