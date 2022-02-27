В Мурманской области ожидается очень сильный ветер

Ночью порывы ветра в Мурманске будут достигать 27 метров в секунду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманскую область спешит потепление, а вместе с ним и сильный ветер. На время непогоды стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок.

- 28 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный сильный, ночью и утром местами очень сильный, поземок. Температура воздуха ночью от +2 до -3, днем от -1 до +4 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Ночью в Мурманске, в Кольском заливе, на севере области ветер в порывах будет достигать 25-27 метров в секунду, а на побережье Мурмана и в Баренцевом море - до 37 метров в секунду.

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