В Мончегорске из-за непогоды отменили уроки в школах

Уроки отменили с 1 по 7 классы включительно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области продолжает бушевать сильный ветер. Из-за неблагоприятной погоды пришлось отменить уроки в школах Мончегорска.

- 28 февраля отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1 по 7 классы включительно, - сообщили в администрации Мончегорска.

Напомним: в Мурманской области с 28 февраля разрешено посещать утренники в детских садах и школах. Однако сможет присутствовать только один представитель от ребенка.

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