В Мончегорске из-за непогоды отменили уроки в школах

Уроки отменили с 1 по 7 классы включительно.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Мурманской области продолжает бушевать сильный ветер. Из-за неблагоприятной погоды пришлось отменить уроки в школах Мончегорска.
- 28 февраля отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1 по 7 классы включительно, - сообщили в администрации Мончегорска.
Напомним: в Мурманской области с 28 февраля разрешено посещать утренники в детских садах и школах. Однако сможет присутствовать только один представитель от ребенка.
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