В Мурманской области с 28 февраля разрешат посещать утренники в детских садах и школах

Запрет вводился из-за непростой обстановки по коронавирусу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 28 февраля в Мурманской области вновь разрешат посещать утренники в детских садах и школах. Запрет вводился из-за непростой обстановки по коронавирусу.

- Прекрасно понимаем, как это важно, особенно в преддверии 8 Марта, для детишек и взрослых. На утренниках может присутствовать только один представитель от ребенка – это ограничение нам придется сохранить. Сами мероприятия можно проводить в рамках одной группы в детском саду либо одного класса в школе, - сообщил на своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также с 1 марта разрешаются все спортивные соревнования в области. В закрытых помещениях обязательным условием для гостей остается предъявление QR-кода или справки. Необходимо соблюдать масочный режим, наполняемость - не более 50%.

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