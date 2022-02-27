В районе перевала Северный Чорргор упал с горы молодой человек

Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели. Фото: vk.com/spasinfo51

27 февраля в районе перевала Северный Чорргор упал с горы 25-летний молодой человек, ему требуется помощь. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Кировск в составе 2 человек, 1 единицы техники.

Напомним: в Кольском районе завершились поиски двух пропавших рыбаков. Мужчины уехали на рыбалку 17 февраля.

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