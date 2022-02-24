В Кольском район завершились поиски двух пропавших рыбаков

К счастью, поиски завершились успешно - северян нашли целыми и невредимыми. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спасатели завершили поиски двух рыбаков в Кольском районе. Напомним: 17 февраля мужчины уезжали ловить рыбу к устью реки Арьян. 21 февраля они должны были вернуться домой, однако перестали выходить на связь и пропали.

К счастью, поиски завершились успешно - северян нашли целыми и невредимыми.

- Мужчины самостоятельно вернулись с рыбалки, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

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