В Кольском районе ищут пропавших рыбаков

На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска в составе 4 человек и 4 единиц техники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе пропали два рыбака. Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, 17 февраля мужчины уехали на рыбалку на 69-й километр автодороги Кола - Лотта, к устью реки Арьян, в сторону турбазы "Вува".

- Северяне должны были вернуться домой 21 февраля. До настоящего времени не вернулись, на связь не выходят, их местонахождение неизвестно, - уточнили в ведомстве.

На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска в составе 4 человек и 4 единиц техники.

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