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Происшествия26 февраля 2022 9:34

В Мурманской области произошло массовое ДТП с участием фуры

Пострадал один человек
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

26 февраля в 80 километрах от Мурманска произошло серьезное массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля, в том числе фура. Авария случилась на 1325 километре автодороги Р-21 "Кола".

- В результате ДТП пассажир одного из автомобилей получил телесные повреждения, его осмотрели работники скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманской области произошла массовая авария с КАМАЗом. ДТП случилось на въезде в Кировск.

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