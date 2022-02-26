В Мурманской области произошло массовое ДТП с участием фуры

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

26 февраля в 80 километрах от Мурманска произошло серьезное массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля, в том числе фура. Авария случилась на 1325 километре автодороги Р-21 "Кола".

- В результате ДТП пассажир одного из автомобилей получил телесные повреждения, его осмотрели работники скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманской области произошла массовая авария с КАМАЗом. ДТП случилось на въезде в Кировск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru