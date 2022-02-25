В Мурманской области произошла массовая авария с "КамАЗом"

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/kirap51

На въезде в Кировск произошло массовое ДТП. Как сообщили в паблике "Суровые Хибины" (18+), столкнулись Kia, Vortex и "КамАЗ". Первая иномарка оказалась в сугробе с поврежденными дверьми, у второй машины повреждения левой части корпуса.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Напомним: в Мурманске водитель сбил годовалого ребенка у детского сада. Госавтоинспекторы ищут свидетелей ДТП.

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