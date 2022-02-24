В Мурманске доллар продают по 90-100 рублей

На фоне ситуации на Украине доллар опять пошел вверх, а рубль - вниз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мурманской области не раз сталкивались с тем, что курс доллара сильно поднимался. Например, в декабре 2014 года северяне скупали технику, машины и украшения, а потом продавали, так как все это не пригодилось. Нестабильно было и в марте 2020 года.

На фоне ситуации на Украине доллар опять пошел вверх, а рубль - вниз. Банки в Мурманске продают доллар по цене от 80 до 150 рублей. "Менялы" на улице в среднем отдают валюту за 100 рублей.

- Скопления людей у банкоматов нет, массово доллары не снимают, - сообщили "КП"-Мурманск" в одном из банков.

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Напомним: на Северном флоте прокомментировали информацию о военных сборах.

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