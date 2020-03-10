Менять валюту или не менять: что делают жители Мурманска после стремительного падения рубля

9 марта мировую экономику пошатнуло. Цены на нефть значительно снизились, что повлияло на курс рубля. В итоге стоимость доллара и евро поднялась более чем на 10%. Россияне начали скупать иностранную валюту, боясь, что рубль совсем обесценится. Однако в Мурманске дикий ажиотаж на американские и европейские деньги пока не наблюдается.

Что по чём?

В заполярной столице банков хватает, и все они продают евро и доллар по своим расценкам. Так, в мурманском отделении «Альфа-банка» купить евро можно за 80,2 рубля, а продать – за 82,4. Покупка «американца» обойдется в 70,5 рублей, продажа – в 72,5. В «Сбербанке» ситуация примерно такая же.

- Наш банк покупает доллар за 69,8 рубля, а продает за 72,8 рубля. Купить евро можно за 79,5 рубля, продать за 83 рубля, - отмечают в мурманском отделении ПАО Сбербанк.

В «Морском банке» покупка евро будет стоить чуть меньше, чем у коллег – 77,2 рубля. Продажа, наоборот, дороже, - 85,4 рубля. С долларом картина похожая: покупка – 67,9, продажа – 75.

Что ж, брать валюту или не брать, это дело каждого. Однако работники банков советуют не торопиться, а подождать, пока ситуация немного стабилизируется.

- Мы не знаем, что будет с евро и долларом завтра, поэтому сложно сказать, стоит ли переводить свои сбережения в иностранную валюту. Все может поменяться. Но чисто для собственного спокойствия обменять деньги можно, - рассказали «КП» в одном из мурманских банков.

Есть ли спрос?

Что мы видим сейчас в банках областного центра? Оказывается, северяне не спешат в обменники, чтобы поскорее перевести свои финансы в другую валюту.

- Очередей не наблюдается, да и пока не предвидится. Ограничений по продаже валюты у нас нет, - сообщила «КП» сотрудница мурманского отделения ПАО «Сбербанк».

В общем, местные жители пока неплохо уживаются с рублем. По информации пресс-службы Мурманского отделения ПАО «Сбербанк», ситуация находится под контролем, никакого ажиотажа на данный момент нет.

- Банк мониторит ситуацию, все заявки от северян выполняются.

Повышенного спроса на доллар и евро не наблюдаем, тем не менее, «Сбербанк» обладает достаточным запасом валюты для обеспечения потребностей клиентов. Все подразделения банка работают в штатном режиме, - рассказали «КП».