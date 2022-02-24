На Северном флоте прокомментировали информацию о военных сборах

В соцсетях сообщали, что сборы объявлены из-за спецоперации в Донбассе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Северном флоте прокомментировали информацию о сборах, которые якобы идут в гарнизонах и частях Заполярья. В соцсетях сообщали, что сборы объявлены из-за спецоперации в Донбассе.

- У нас никаких сборов не объявлялось, идет плановая боевая подготовка, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Северного флота.

Напомним: в Зареченске готовы принять около 50 беженцев из ЛНР и ДНР. В поселке много свободных квартир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru