На Северном флоте прокомментировали информацию о военных сборах

В соцсетях сообщали, что сборы объявлены из-за спецоперации в Донбассе.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На Северном флоте прокомментировали информацию о сборах, которые якобы идут в гарнизонах и частях Заполярья. В соцсетях сообщали, что сборы объявлены из-за спецоперации в Донбассе.
- У нас никаких сборов не объявлялось, идет плановая боевая подготовка, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Северного флота.
Напомним: в Зареченске готовы принять около 50 беженцев из ЛНР и ДНР. В поселке много свободных квартир.
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