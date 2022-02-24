В Зареченске готовы принять около 50 беженцев из ЛНР и ДНР

Квартиры можно оформить в коммерческий найм, помещения принадлежат администрации поселка. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Директор школы № 11 в Зареченске Марина Жайлообаева разместила объявление на сайте "Карта помощи жителям Донбасса" о том, что в поселке готовы предоставить жилье для полсотни беженцев из ДНР и ЛНР.

Руководитель образовательного учреждения отметила, что в Зареченске много свободных квартир, к тому же есть работа.

- Многие уехали в город, поэтому есть возможность обеспечить людей жильем. Квартиры можно оформить в коммерческий наем, помещения принадлежат администрации поселка. Если есть педагогическое образование, то нам нужны педагоги, также есть вакансии продавцов в магазин, потому что все в основном пенсионного возраста работают. На гидроэлектростанцию требуются работники, в отдел охраны, так как тоже многие планируют пойти на пенсию. Молодежь в поселок приезжает, но хотелось бы больше, - пояснила информагентству Nord News Марина Жайлообаева.

Предварительно поселок в Кандалакшском районе может принять 21 взрослого, 21 ребенка и 21 младенца. На объявление пока никто не откликнулся.

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