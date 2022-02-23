Португалия выдала России вора в законе Степу Мурманского

Степана Фурмана доставят в Москву.

Португалия выдала России криминального авторитета Степана Фурмана, который также известен как Степа Мурманский. Он занимал высшее положение в преступной иерархии в Мурманской области.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Португалии экстрадируют его в Россию. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье 210.1 УК РФ.

- По версии следствия, с 1994 года Фурман, получив уголовный статус «вора в законе», занимал высшее положение в преступной иерархии и возглавлял криминальную организацию. В ее составе участники группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в Мурманской области, - сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Так как Степан Фурман скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск. В июне 2021 года стало известно, что тот находится в Португалии. Благодаря тесному взаимодействию Генпрокуратуры РФ с зарубежными коллегами удалось добиться решения о выдаче криминального авторитета.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Степана Фурмана доставят в Москву.

Напомним: в 2020 году уголовное дело против Фурмана возбуждали в Германии.

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