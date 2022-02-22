В Мурманске возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на складе

Расследование продолжается. Фото: СУ СКР по Мурманской области

После ЧП на складе в Мурманске, где погибли двое рабочих, следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц".

По версии следствия, днем 20 февраля в складском помещении на Восточно-объездной дороге произошел хлопок металлического баллона с газом производственного назначения, из-за чего двое работников, 1982 и 1987 годов рождения, получили смертельные травмы.

- На первоначальном этапе расследования установлено, что мужчины работали на мясном производстве одного из обществ с ограниченной ответственностью и, при возникновении хлопка, повлекшего их гибель, исполняли свои трудовые обязанности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Сейчас устанавливается лицо, которое допустило нарушения требований охраны труда. Уже назначены взрыво-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы, заключения которых будут детально проанализированы и составят основу доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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