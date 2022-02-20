В Мурманске произошел взрыв газового баллона на складе, погибли двое рабочих

Продолжается осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Фото: СУ СКР по Мурманской области

20 февраля на складе, расположенном на Восточно-объездной дороге, 204 в Мурманске, произошло ЧП. По предварительным данным, из-за взрыва газового баллона с кислородом погибли два работника.

Региональные следственные органы проводят процессуальную проверку.

- На месте происшествия работает следователь следственного отдела Мурманска. Личность погибших установлена. Один из них 1987 года рождения, второй - местный житель, 1982 года рождения. Продолжается осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся все необходимые проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Также после случившегося организовала проверку прокуратура Мурманской области. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. прокурора Ленинского округа Мурманска.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. В случае наличия оснований приняты меры реагирования, - сообщили в ведомстве.

Расследование причин происшествия, а также ход процессуальной проверки, находятся под надзором прокуратуры области.

Известно, что по адресу, где произошло ЧП, располагаются бывшие склады «Евророс», которые сейчас сдаются в аренду другим компаниям.

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