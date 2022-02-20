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Происшествия20 февраля 2022 16:30

В Мурманске при взрыве газового баллона на складе погибли два человека

ЧП произошло на Восточно-объездной дороге
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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В 17.34 20 февраля происшествие ликвидировано. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В 17.34 20 февраля происшествие ликвидировано. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманске произошел взрыв газового баллона на складе по адресу: Восточно-объездная дорога, 204. Как сообщил источник "КП"-Мурманск", погибли два человека.

На месте работали спасатели.

- 20 февраля в 16.23 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о происшествии. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено сильное задымление в одноэтажном строении (складе), размерами 50х80. В 17.34 происшествие ликвидировано. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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