Следком опубликовал видео с места происшествия на складе в Мурманске

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Фото: СУ СКР по МО

Следственный комитет по Мурманской области опубликовал видео с осмотра места происшествия на складе в Мурманске. Напомним: там произошел хлопок газового баллона с кислородом, из-за чего погибли двое рабочих. Их личности установлены.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, проводят все необходимые проверочные мероприятия.

Также проводит проверку прокуратура региона.

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