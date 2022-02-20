В Мурманской области после метели открыли несколько участков дорог

Некоторые участки дорог открыли для движения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области метель улеглась, поэтому некоторые участки дорог открыли для движения.

Так, с 20 февраля открыт проезд по автомобильной дороге Заполярный - Сальмиярви с нулевого по 23 километр в обычном режиме.

Также открыт проезд по автомобильной дороге Р-21 "Кола" с 1470 по 1510 километр для всех видов транспорта и проезд по автомобильной дороге Мурмаши - железнодорожная станция Пяйве (километр 0,000 - километр 23,250).

Напомним: в Мурманске выпало больше месячной нормы осадков. Снегопады продолжаются, но уже не столь интенсивные.

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