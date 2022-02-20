Месячная копилка осадков за февраль перевалила за норму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обрушившиеся на Мурманскую область снегопады да метели принесли с собой очевидные последствия. Так, с начала февраля в Мурманске выпало больше месячной нормы осадков. Справляться со снежной стихией дорожным рабочим становится все сложнее.

- Несмотря на казалось бы хороший залп осадков, Мурманску 19 февраля принесло всего 2 миллиметра снега. Тем не менее, за сутки мы получили 6 миллиметров осадков, месячная копилка февраля перевалила за норму (26 из 24 миллиметров), - сообщили в паблике "Погода в Мурманске" (12+).

К счастью, интенсивность снегопадов уже спала. 20 февраля снег будет небольшой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru