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Общество20 февраля 2022 10:33

В Мурманске выпало больше месячной нормы осадков

Снегопады продолжаются, но уже не столь интенсивные
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Месячная копилка осадков за февраль перевалила за норму.

Месячная копилка осадков за февраль перевалила за норму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обрушившиеся на Мурманскую область снегопады да метели принесли с собой очевидные последствия. Так, с начала февраля в Мурманске выпало больше месячной нормы осадков. Справляться со снежной стихией дорожным рабочим становится все сложнее.

- Несмотря на казалось бы хороший залп осадков, Мурманску 19 февраля принесло всего 2 миллиметра снега. Тем не менее, за сутки мы получили 6 миллиметров осадков, месячная копилка февраля перевалила за норму (26 из 24 миллиметров), - сообщили в паблике "Погода в Мурманске" (12+).

К счастью, интенсивность снегопадов уже спала. 20 февраля снег будет небольшой.

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