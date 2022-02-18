Летевший в Мурманск самолет из Москвы ушел на запасной аэродром

Летевший в Мурманске самолет из Москвы ушел на запасной аэродром Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 февраля в Мурманской области началась сильная метель. При этом аэропорт "Мурманск" открыт, но самолеты все равно иногда меняют курс.

- Рейс авиакомпании "Сибирь" № 1229 из "Домодедово" по решению экипажа ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Аэродром "Мурманск" открыт, полоса готова к приему самолетов, однако боковой ветер и снегопад продолжаются, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Мурманск".

Напомним: в Кандалакше гроб с телом до кладбища пришлось везти на санях. Из-за сильного снегопада дороги занесены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru