На выходных в Мурманской области ожидается метель

Снегопады не отпускают Заполярье.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мурманской области продолжает бушевать снежная стихия. Как сообщили синоптики, на выходных наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Финляндии на Кольский полуостров.
- 19 февраля ожидается снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -1 - 6 градусов в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
20-21 февраля циклон сместится на юго-восток Баренцева моря: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер.
Напомним: сугробы могут вырасти на 10 сантиметров.
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