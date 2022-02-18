В Кандалакше гроб с телом до кладбища пришлось везти на санях

17 февраля на юге Мурманской области начался сильный снегопад, непогоду обещают вплоть до субботы. Фото: Скриншот видео

17 февраля на юге Мурманской области начался сильный снегопад, непогоду обещают вплоть до субботы. И северяне столкнулись с трудностями. В Кандалакше усопшего пришлось везти до кладбища на санях.

- Вот так в последний путь провожала моя дочь своего отца. Почти 3 км. Мать умершего просто не смогла дойти до места захоронения, ей уже за 80. И спасибо ребятам из ВМК, которые проделали этот титанический труд. За то, чтобы пробить дорогу, было заплачено из своего кармана. И вот результат. Два часа пытались вытолкать машину, а потом приняли вот такое решение, - написала в группе "Мурманск" Татьяна Митрофанова из Кандалакши.

Напомним: в Архангельской области пациента с инсультом до машины скорой помощи везли на санях. По-другому выбраться с острова было нельзя.

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