ДТП в Мурманске: военный "КАМАЗ" врезался в маршрутку

Авария обошлась без трагических последствий. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Утро 1 октября в Мурманске ознаменовалось ДТП - в Первомайском округе города столкнулись "КАМАЗ" и маршрутка. К счастью, трагических последствий удалось избежать.

- Авария возле остановки Фадеев ручей, мы были в такси. Маршрутка выехала с остановки, встала в свою полосу движения, а "КАМАЗ", похоже, не успел притормозить, - рассказала в паблике "Мурманск ДТП ЧП" очевидец произошедшего Ярославна Бершак. - Водитель маршрутки ехал очень аккуратно, в то время как "КАМАЗ" двигался с большой скоростью.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, по факту аварии сейчас проводится проверка.

- По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, подробности станут известны позже, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске водитель Kia сбил пешехода, переходившего дорогу по "зебре". Пострадавшего северянина доставили в медучреждение.

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