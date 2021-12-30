В Архангельской области пациента с инсультом до машины скорой помощи везли на санях

У мужчины случился инсульт, и его надо было срочно госпитализировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бревенник – остров в дельте Средней Двины, здесь живет менее пяти тысяч человек. Местных иногда называют робинзонами, потому что связь с большой землей только по воде, да и то не всегда доступна. На днях это чуть не стоило жизни одному из островитян.

У мужчины случился инсульт, и его надо было срочно госпитализировать. Но выбраться с Бревенника сейчас возможно только пешком. Поэтому врачи в буквальном смысле слова упаковали пациента потеплее, уложили в волокуши и по сугробам тащили его несколько метров до служебной машины, которая стояла у пристани «14 лесозавод», оттуда «скорая» уже поехала в больницу. К слову, мороз стоял под -30.

С большой землей- пристанью «14 лесозавод» Бревенник связывал понтонный мост. Буквально две недели назад прошла «Прямая линия» губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, где он говорил на тему связи острова с остальными районами Архангельска.

- Это очень сложная проблема, по которой мы ищем решение. Она оказалась совершенно неожиданной, потому что многие годы коммерческое предприятие там организовывало понтон и за деньги – то есть с хорошей прибылью для подрядчика – давало возможность людям перебираться на другой берег. В ноябре понтон не прошел проверку Российского речного регистра. Проблема в том, что каждый понтон делается по индивидуальному заказу, а этот уникален еще и тем, что он раздвижной. Здесь не просто понтонная переправа, которую сейчас на рынке можно найти и купить, – она индивидуально сделана под условия территории. Таких понтонов мы пока в наличии не находим, – сообщил Александр Цыбульский.

Власти даже ввели режим повышенной готовности. Пока на Северной Двине не встал лед, людей возили буксиры. Потом решили закупить две аэролодки, как раз в первую очередь для доставки больных, только вот пришла одна, да и та, со слов местных жителей, сломалась.

21 декабря стали делать четырехиклометровую автомобильную ледовую переправу между деревнями Острова и Андрианово. В противоположном направлении от того, где раньше была понтонная переправа. Чтобы машины ехали с Бревенника через Приморский район с выходом на действующую переправу Вознесенье - Цигломень. Но этот путь дальний, да и не готов – сдавать должны сегодня, 30 декабря.

- Зато у нас в области ракеты запускают. А мост сделать не могут, - горько констатируют местные жители. – У нас даже аптечного пункта на острове не было, приходилось лекарства через соцработников закупать.

После того, как видео спасения пациента попало в сеть, северяне называют Бревенник «зоной отчуждения». Некоторые островитяне могут редко позволить себе выбраться в центральную часть Архангельска. Дело в том, что до пешеходной переправы из отдаленных частей острова надо идти около 9 километров, а потом еще пешком по льду. Поэтому многие предпочитают сидеть дома.

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