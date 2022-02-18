Мошенники рассылают жителям Мурманской области письма о долгах

Узнать о долгах можно на официальном сайте УФССП. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителей Мурманской области предупреждают о мошенниках, которые притворяются судебными приставами и рассылают сообщения якобы об имеющихся долгах.

- Уважаемый гражданин! Автоматической системой мониторинга задолженности Управления ФССП РФ была обнаружена задолженность по налогам и сборам (в том числе по транспорту, земельному или подоходному налогу) за расчетный период 2019 г. Оплатить задолженность можно по ссылке, - такой текст фигурирует в письмах.

А далее идет ссылка на сайт, адрес которого действительно похож на УФССП, но на самом деле является подделкой. При переходе выскакивает уведомление о скачивании файла, который содержит вирус. Северян просят не доверять таким сообщениям. Узнать о наличии задолженности можно на сайте УФССП по Мурманской области в личном кабинете.

Напомним: злоумышленники также могут оправлять письма о возврате "страховых накоплений" и даже от имени правительства Мурманской области.

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