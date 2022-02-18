Дорогу на Териберку закрыли из-за метели

В Мурманской области опять непогода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозу синоптиков, 18 февраля на Мурманскую область стал надвигаться сильный снег, который продолжится и в пятницу. Из-за этого опять закрывают дороги.

С полуночи 18 февраля закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 по 135 + 570 километры и автоподъезд к селу Териберка с 0 по 40 километры.

С 8.15 закрыт проезд по автомобильной дороге Р-21 Кола с 1470 по 1510 километры по погодным условиям.

По вопросам, связанным с содержанием дороги Р-21 "Кола", можно обращаться по тел. диспетчерской службы 8(8152)56-78-87.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru