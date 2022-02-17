В Мурманской области два дня будет идти сильный снег

Конец рабочей недели в Мурманской области обещает быть ненастным. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Конец рабочей недели в Мурманской области обещает быть ненастным.

- По данным Мурманского УГМС, 17 февраля с 15 до 18 часов на юге региона ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра в порывах 15-20 м/с, снег, метель. Сохранится до 4.00-7.00 18 февраля, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Териберке туристы вызволяли застрявший в сугробах автобус. Машину пришлось выталкивать толпой.

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