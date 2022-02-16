В Териберке туристы вызволяли застрявший в сугробе автобус

Дорога была полностью заблокирована из-за автобуса. Фото: скрин видео vk.com/my_teriberka

На днях Мурманскую область совсем замело. В том числе под раздачу непогоды попала Териберка, где сугробы стали по колено. Туристам, решившимся поехать в поморское село, пришлось толпой вызволять свой застрявший автобус из снежного плена.

- Сноукайтеры из Териберки очень колоритно пробиваются на споты сквозь сугробы. Дорога их автобусом полностью заблокирована. Сезон "покатушек" начался! - отметили в паблике "Моя Териберка".

Напомним: в Мурманскую область снова придет метель. На погоду будет влиять глубокий циклон с центром в районе Финского залива.

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