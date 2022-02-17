Жители Мурманска возмущены помидорами по 670 рублей за килограмм

Мурманчане пригляделись к ценам на овощи в одном из магазинов города и ... удивились им. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманчане пригляделись к ценам на овощи в одном из магазинов города и... удивились.

- Помидоры - 670 рублей за килограмм, огурцы - 571 рубль, редиска - 359 рублей. Этот магазин всегда отличался высокими ценами, но чтобы настолько?! - возмущены северяне.

Напомним: в Мурманской области подорожали лук, капуста и греча. Дешевле стали только охлажденные куры.

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