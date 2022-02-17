В Мурманской области подорожали лук, капуста и греча

Тем временем подешевели охлажденные и мороженые куры - на 1,1%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые социально значимые продукты за последнюю неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 5 по 11 февраля наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,2%), гречневую крупу и белокочанную капусту (на 2,1%), вермишель (на 2%), пастеризованное молоко, морковь (на 1,3%).

Тем временем подешевели охлажденные и мороженые куры - на 1,1%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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