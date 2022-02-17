Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 9:06

В Мурманской области подорожали лук, капуста и греча

Дешевле стали стоить только охлажденные куры
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тем временем подешевели охлажденные и мороженые куры - на 1,1%.

Тем временем подешевели охлажденные и мороженые куры - на 1,1%.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые социально значимые продукты за последнюю неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 5 по 11 февраля наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,2%), гречневую крупу и белокочанную капусту (на 2,1%), вермишель (на 2%), пастеризованное молоко, морковь (на 1,3%).

Тем временем подешевели охлажденные и мороженые куры - на 1,1%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru