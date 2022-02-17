В Мурманске на улице Пищевиков горит жилой дом

Днем 17 февраля в Ленинском округе Мурманска произошел серьезный пожар. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Днем 17 февраля в Ленинском округе Мурманска произошел серьезный пожар.

- Произошло возгорание в квартире жилого двухэтажного дома №7 на улице Пищевиков. Пожар произошел в одной из квартир на втором этаже. Жильцы эвакуированы спасателями. На месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Жильцов эвакуировали. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Напомним: из пожара в пятиэтажном доме в Видяево эвакуировали 16 человек. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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