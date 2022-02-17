Из пожара в пятиэтажном доме в Видяево эвакуировали 16 человек

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Рано утром 17 февраля в Видяево произошел серьезный пожар. Языки пламени объяли пятиэтажный дом, жильцов пришлось эвакуировать.

- В 05.50 в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании в доме №14 на улице Центральной. Установлено, что огонь есть во втором подъезде на верхних этажах и кровле. Ориентировочная площадь пожара - 800 квадратных метров, пожару присвоен ранг №2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Мурманской области.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 16 человек. К 07.34 пожар локализовали, его площадь составила 600 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается.

На месте происшествия работают 8 пожарно-спасательных подразделений - 30 человек личного состава, 8 единиц техники.

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