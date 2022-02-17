Андрей Малахов открыл в Москве выставку победителей конкурса #Искусствонасевер

Выставка победивших работ открылась на этой неделе в Москве. Фото: Дмитрий Гайков / www.instagram.com/dmitrygaikov

В июле 2021 года апатитский Центр современного искусства «Сияние» совместно с создателем проекта ARTпатруль Юрием Омельченко и Андреем Малаховым запустили конкурс #Искусствонасевер, который объединил художников со всей России.

Выставка победивших работ открылась на этой неделе в Москве.

- География конкурса получилась колоссальной: участвовали более тысячи художников от Владивостока до Калининграда. В итоге было отобрано 117 победителей, их работы будут экспонироваться в Omelchenko Gallery в Москве с 17 февраля по 20 марта. Выставка объединила в себе работы художников, неравнодушных к культурной жизни своего региона и Севера России, кураторы проекта размышляют о возможности выстраивания межрегионального диалога в рамках одного выставочного пространства. Затем работы победителей конкурса отправятся на север и порадуют апатитчан в ЦСИ «Сияние», - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: по инициативе Андрея Малахова на въезде в Апатиты появился камень с зубами.

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